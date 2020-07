Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi, polverina da un elicottero per conoscere il sesso del bebè (Di martedì 14 luglio 2020) Ama fare le cose in grande Gianluca Vacchi e con lui, questa volta, anche Sharon Fonseca, sua compagna di 27 anni più giovane. Insieme, mano nella mano, in un enorme parco verde pronti a scoprire il sesso della creatura che la modella venezuelana porta in grembo. “Siamo felici di condividere con voi il momento della rivelazione del sesso del nostro bambino”, ha scritto l’imprenditore bolognese attivissimo sul proprio account social. Stesso post per Sharon, con tanto di confessione: “Piango ancora ogni volta che vedo questo video”. Leggi anche >> Anna Munafò mamma: «L’arrivo di Michael ha riacceso la luce dopo la perdita prematura di mia sorella» Sharon Fonseca e ... Leggi su urbanpost

