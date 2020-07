Serie C, Ghirelli: «Senza tifosi è dura. Il Governo si attivi» (Di martedì 14 luglio 2020) Francesco Ghirelli ha commentato l’attuale situazione legata alla Serie C: le parole del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato dell’attuale situazione in Serie C: «Venerdì prossimo sono in programma semifinali di playoff avvincenti: vedremo partite combattute nonostante il caldo e la lunga inattività. Ancora una volta, vinca il migliore. È giusto dare atto e merito alle squadre che sono uscite: Potenza, Juventus U23, Ternana e Carpi. Hanno combattuto con ardore e vanno ringraziate. Cosa manca? Il pubblico, abbiamo bisogno di affetto, passione e, contemporaneamente, di una fonte di risorse economiche per i club di Serie C. Così è veramente dura andare avanti e lo ... Leggi su calcionews24

zazoomblog : Serie C a tutto Ghirelli: l’inizio del prossimo campionato e le riforme - #Serie #tutto #Ghirelli: #l’inizio - Pall_Gonfiato : Le parole di Francesco #Ghirelli sul futuro della #SerieC - CalcioWeb : #SerieC, a tutto #Ghirelli: l'inizio del prossimo campionato e le riforme - - ForzaPalermoIT : #Ghirelli: «Il 27 settembre si ricomincia a giocare» #SerieC #Legapro #VocediMantova -