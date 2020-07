Serie B: Pisa-Trapani, dove vederla, probabili formazioni e sorprese (Di martedì 14 luglio 2020) Allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani si disputerà Pisa-Trapani. Si sfidano la decima della classe contro la terzultima. Il Pisa ha come obbiettivo l’accedere ai Playoff. Se dovesse entrarci le sue possibilità si salire si eguaglierebbero alle altre. i Playoff sono un campionato a parte dove può letteralmente succedere di tutto, molte vote abbiamo visto salire in Serie A squadre meno accreditate. il Trapani ha come obbiettivo raggiungere la salvezza, la squadra di Castori sta inanellando risultati utili ma le altre sopra di loro stanno mantenendo lo stesso ritmo se non migliore. Come ci arriva il Pisa il Pisa nelle ultime 5 partite ha racimolato 10 punti provenienti da 3 vittorie, 1 pareggio ed ... Leggi su sport.periodicodaily

trapani24h : Entella Pisa 1-1 tabellino e risultati Serie B - massimi24001901 : @FBiasin Il Pisa in serie A.... Che ricordi lontani... - genovapostnews : Serie B, la Virtus Entella raggiunge il Pisa nel recupero: 1 a 1 - fontanabuona : Calcio, serie B. Pareggio in extremis della V. Entella con il Pisa. Venerdì si gioca ad Empoli - lucainge_tweet : Calcio, serie B. Pareggio in extremis della V. Entella con il Pisa. Venerdì si gioca ad Empoli -