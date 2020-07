Serie B: Cittadella – Ascoli, in Tv e formazioni (Di martedì 14 luglio 2020) La trentacinquesima giornata del campionato di Serie B vedrà fra le altre, sfidarsi anche Cittadella e Ascoli. Entrambe le squadre sono alla ricerca della vittoria e quindi di punti utili a migliorare la loro classifica. I padroni di casa in questo momento occupano la sesta posizione con 52 punti e desiderano tenersi stretta la zona playoff. Gli ospiti invece si trovano al tredicesimo posto a quota 42 punti e vogliono tentare la corsa alla zona alta della classifica. Cittadella – Ascoli si giocherà venerdì 17 luglio alle 21.00 Come si presentano le squadre Cittadella ed Ascoli arrivano a questa trentacinquesima giornata in due modi diversi, infatti durante lo scorso turno di Serie B, i padroni di casa hanno perso ... Leggi su sport.periodicodaily

mattinodipadova : Calcio Serie B, il Cittadella affonda anche a Salerno: finisce 4-1 - zazoomnews : Highlights e gol Salernitana-Cittadella 4-1 Serie B 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Salernitana-Cittadella - debatedeportiv5 : RT @EsportePor: Campeonato Italiano Série B 34° Rodada Cosenza 2 x 1 Perugia Cremonese 1 x 0 Chievo Virtus Entgella 1 x 1 Pisa Salernitan… - JOSMiguelGmez99 : Serie B:???? Cosenza 2-1 Perugia Ascoli 1-0 Empoli Cremonese 1-0 Chievo Crotone 1-0 Pordenone Virtus 1-1 Pisa Frosino… - EsportePor : Campeonato Italiano Série B 34° Rodada Cosenza 2 x 1 Perugia Cremonese 1 x 0 Chievo Virtus Entgella 1 x 1 Pisa Sa… -