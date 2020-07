Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo Inter-Torino (Di martedì 14 luglio 2020) La 32 esima giornata di Serie A si è chiusa nella serata di ieri a San Siro, dove nel posticipo del lunedì l'Inter ha superato 3-1 il Torino (vittoria firmata da Belotti, dal primo gol "italiano" di Godin, Lautaro Martinez e Young). E come di consueto sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo sugli squalificati. FC Internazionale v Torino FC - Serie A Il grosso degli stop è arrivato già ieri, dopo le sei gare di campionato disputate domenica 12 luglio, ma a questi bisogna aggiungere un... Leggi su 90min

