Serie A: gli anticipi e i posticipi della terzultima e della penultima giornata di campionato (Di martedì 14 luglio 2020) La Lega Serie A ha reso noto in maniera ufficiale gli anticipi ed i posticipi della 17ª e 18ª giornata del girone di ritorno. Ecco l’elenco completo: 17esima giornata girone di ritorno 24/07 Venerdì 21.45 – Milan-Atalanta (Sky) 25/07 Sabato 17.15 – Brescia-Parma (Sky) 25/07 Sabato 19.30 – Genoa-Inter (Sky) 25/07 Sabato 21.45 – Napoli-Sassuolo (DAZN) 26/07 Domenica 17.15 – Bologna-Lecce (DAZN) 26/07 Domenica 19.30 – Cagliari-Udinese (DAZN) 26/07 Domenica 19.30 – Hellas Verona-Lazio (Sky) 26/07 Domenica 19.30 – Roma-Fiorentina (Sky) 26/07 Domenica 19.30 – SPAL-Torino (Sky) 26/07 Domenica 21.45 – Juventus-Sampdoria (Sky) 18esima giornata girone di ritorno 28/07 ... Leggi su alfredopedulla

SkySport : Calendario Serie A, le partite e gli orari della 33^ giornata - ilfoglio_it : Il premier olandese Mark Rutte difende gli aiuti ai paesi del sud davanti al suo Parlamento. Ma insiste sulla neces… - SkySport : Primo gol in Serie A per Diego Godin L'Inter segna due gol in 2 minuti Gli HL ?? - MarcoM17375606 : RT @07Emmedi: Toh, il ministro Lamorgese si sveglia e ci dice che abbiamo avuto una serie di sbarchi autonomi, quindi non delle ong, diffic… - tigrelt : RT @07Emmedi: Toh, il ministro Lamorgese si sveglia e ci dice che abbiamo avuto una serie di sbarchi autonomi, quindi non delle ong, diffic… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli Lucifer 5, il trailer della nuova stagione della serie tv Sky Tg24 Ghost of Tsushima - recensione

Ottanta impavidi guerrieri, dall'alto dei loro destrieri, mirano all'orizzonte la baia di Komoda. Non basta una flotta di navi a piegare l'irriducibile volontà dei samurai e all'onore non c'è ostacolo ...

Riapertura stadi Serie A: Federsupporter contraria

«Da un lato, il Governo chiede il protrarsi dello stato di emergenza a causa della drammaticità della situazione epidemica, dall’altro il calcio apre, ed in modo discriminatorio, gli impianti, ovviame ...

Ottanta impavidi guerrieri, dall'alto dei loro destrieri, mirano all'orizzonte la baia di Komoda. Non basta una flotta di navi a piegare l'irriducibile volontà dei samurai e all'onore non c'è ostacolo ...«Da un lato, il Governo chiede il protrarsi dello stato di emergenza a causa della drammaticità della situazione epidemica, dall’altro il calcio apre, ed in modo discriminatorio, gli impianti, ovviame ...