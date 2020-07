Serie A, Atalanta-Brescia: Gasperini si affida a Zapata, alle spalle Pasalic e Malinovskyi. Le formazioni ufficiali (Di martedì 14 luglio 2020) Il derby lombardo tra Atalanta e Brescia aprirà la trentatreesima giornata del campionato di Serie A.Allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia le due compagini si sfideranno a partire dalle 21.45. Sulla carta non c'è storia, dato che gli orobici si trovano a quota 67 in piena corsa per il secondo posto insieme a Lazio e Inter, mentre le Rondinelle sono il fanalino in coda alla classifica, con soltanto la SPAL alle spalle, ma sul campo tutto può succedere. Di seguito le formazioni ufficiali.Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Tameze, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; D. ... Leggi su mediagol

AntoVitiello : Anticipi e posticipi 36a e 37a giornata di serie A: Milan-Atalanta venerdì 24 luglio ore 21,45 Sampdoria-Milan mercoledì 29 luglio ore 19,30 - Gazzetta_it : Allarme #Juve: 4 punti in 3 partite, a luglio è la peggiore tra le squadre ancora in corsa per la #Champions… - Gazzetta_it : Paura per Muriel: caduta e ricovero per trauma cranico - Cristiano977 : Dovrebbero fare un bel promemoria grande per tutti i direttori sportivi della Serie A 'Non comprate i giocatori dell'Atalanta' - fcin1908it : LIVE SERIE A - Atalanta-Brescia 4-1: inizia il secondo tempo - -