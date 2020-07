Serena Enardu foto del buongiorno bollente, colazione a letto in lingerie: «Meravigliosa» (Di martedì 14 luglio 2020) Serena Enardu augura ai fan un buongiorno favoloso. Qualche ora fa la splendida ex tronista di ‘Uomini e donne’, ha postato uno scatto che la mostra sul letto in lingerie. «Una bella dormita e un buon caffè al mattino mi rimettono al mondo! Devo solo insegnare alla tazzina a venire a letto da sola… Buona giornata!», recita la didascalia che accompagna il ritratto sensuale. Per il volto noto della tv il tempo sembra scorrere al contrario, anzi forse è più provocante oggi di quanto non fosse anni fa. E i fan non hanno tardato a manifestare il proprio entusiasmo per lo scatto libidinoso. leggi anche l’articolo —> Naike Rivelli indescrivibile senza veli appoggiata ad una macchina: «Chissà a ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Serena Enardu fa il test del Hiv Ansia e trepidazione in attesa dell’esito - #Serena #Enardu #Ansia #trepidazione - infoitcultura : Serena Enardu cacciata di casa | La ex gieffina ora vuole vendetta - macriga3 : Ma dai. È alta un metro e un cazzo. Anzi nemmeno il metro. - zazoomnews : Serena Enardu conoscete la mamma? Bionda e bellissima [FOTO] - #Serena #Enardu #conoscete #mamma? - zazoomblog : Serena Enardu conoscete la mamma? Bionda e bellissima [FOTO] - #Serena #Enardu #conoscete #mamma? -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu Serena Enardu e la polemica sul peso: “Può ferire tanto” Notizie.it Serena Enardu foto del buongiorno bollente, colazione a letto in lingerie: «Meravigliosa»

Serena Enardu augura ai fan un buongiorno favoloso. Qualche ora fa la splendida ex tronista di ‘Uomini e donne’, ha postato uno scatto che la mostra sul letto in lingerie. «Una bella dormita e un buon ...

L’influencer sarda ha risposto ad una domanda particolare da parte di una sua fan

Serena Enardu e la sua storia d’amore tormentata con il cantante Pago ha tenuto banco per tutta la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo un iniziale ritorno di fiamma, una volta usciti dalla c ...

Serena Enardu augura ai fan un buongiorno favoloso. Qualche ora fa la splendida ex tronista di ‘Uomini e donne’, ha postato uno scatto che la mostra sul letto in lingerie. «Una bella dormita e un buon ...Serena Enardu e la sua storia d’amore tormentata con il cantante Pago ha tenuto banco per tutta la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo un iniziale ritorno di fiamma, una volta usciti dalla c ...