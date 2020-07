Sentenza Uefa sul City, Klopp storce il naso: “Non è un buon giorno per il calcio” (Di martedì 14 luglio 2020) La prossima edizione della Champions League vedrà competere anche il Manchester City. La squadra di Guardiola ha ricevuto la Sentenza del TAS che di fatto riabilita gli inglesi nella massima competizione europea, una decisione che cambierà anche il volto del mercato estivo.Klopp: "Sentenza? NON UN BEL giorno"caption id="attachment 930173" align="alignnone" width="300" Klopp Liverpool Champions League (getty images)/captionAnche l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp è intervenuto per commentare la decisione del TAS: "Non so neanche se posso rispondere, è una questione delicata. Non è stato un bel giorno per il calcio, a essere onesti. Il Fair Play Finanziario è una buona idea, ... Leggi su itasportpress

