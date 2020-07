Senato, le comunicazioni del ministro Speranza sulle norme per evitare la diffusione del coronavirus: la diretta tv (Di martedì 14 luglio 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, comunica al Senato in merito al contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19. La diretta da Palazzo Madama. L'articolo Senato, le comunicazioni del ministro Speranza sulle norme per evitare la diffusione del coronavirus: la diretta tv proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

SenatoStampa : #GarantePrivacy e #AgCom. Votazione a scrutinio segreto mediante schede per elezione due componenti Collegio Garant… - SenatoStampa : La seduta è sospesa: in corso adesso spoglio schede e computo voti elezione componenti #GarantePrivacy e #Agcom ?… - SerenellaVerd : RT @SenatoStampa: Ora, in aula, comunicazioni Ministro @robersperanza su contenuto provvedimenti attuazione misure contenimento #Covid19 ?… - COVIDbot_ITA : RT @SenatoStampa: Ora, in aula, comunicazioni Ministro @robersperanza su contenuto provvedimenti attuazione misure contenimento #Covid19 ?… - MPenikas : FQ: Senato, le comunicazioni del ministro Speranza sulle norme per evitare la diffusione del coronavirus: la diret… -