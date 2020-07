Se scorre il sangue: 3 film e una serie TV in arrivo (Di martedì 14 luglio 2020) Iquattro romanzi della serie Se scorre il sangue di Stephen King, con protagonista l’investigatrice Holly Gibney, verranno adattati al cinema e, forse, anche in TV Dalla raccolta del re del brivido Stephen King, intitolata Se scorre il sangue (If it bleeds in lingua originale), verranno tratti tre film e, molto probabilmente, anche una serie televisiva. Scopriamo i dettagli dei quattro progetti. Netflix, Blumhouse e Ryan Murphy si sono uniti per lavorare sul primo racconto della raccolta, Il telefono del signor Harrigan, che John Lee Hancock adatterà e dirigerà, mentre Jason Blum, Murphy e Carla Hacken produrranno il film. Ratto invece vedrà Ben Stiller nelle vesti di attore, produttore e regista del film. ... Leggi su tuttotek

