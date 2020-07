Se Redskins è un nome razzista, che succede a Indians, Braves, Chiefs e gli altri? (Di martedì 14 luglio 2020) I Washington Redskins non si chiameranno più Redskins. Perché “pellerossa” è un termine razzista. La pressione dei movimenti e degli sponsor ha rotto una resistenza decennale. Ma si tratta di un precedente. Perché – come scrive il Guardian – ci sono molti altri team di vari sport che usano nomi associati ai nativi americani. Con loro che si fa? Cambieranno tutti? La squadra di baseball di Cleveland – gli Indians – ha già detto che è probabile che cambieranno nome anche loro. “Siamo impegnati a produrre un impatto positivo nella nostra comunità e ad assumerci la nostra responsabilità nel promuovere la giustizia sociale e l’uguaglianza. Il manager del team, Terry Francona, ritiene che ... Leggi su ilnapolista

