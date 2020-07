Scuola - Azzolina: 'Gli studenti misureranno la temperatura a casa, responsabilità a famiglie' (Di martedì 14 luglio 2020) ' Gli studenti misureranno la temperatura a casa . La misura della temperatura corporea viene fatta a casa intendendo così responsabilizzare ancor di più anche le famiglie ' , così la ministra dell'... Leggi su leggo

CottarelliCPI : La Ministra Azzolina è stata giustamente criticata per aver saltato la coda in aeroporto. Ma, parlando di salti, so… - Agenzia_Ansa : #Scuola, 'La gara per i test sierologici al personale scolastico è partita. Siamo pronti anche con la gara per i ba… - MIsocialTW : La Ministra @AzzolinaLucia ha firmato l’Ordinanza relativa alle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS… - scuolainforma : Scuola, Fdi: “Stato pronto a licenziare precari, Azzolina tace”, comunicato - dachepartestai : RT @Libero_official: Il virologo #Crisanti a #InOnda: 'Sotto i 13 anni prevenzione a scuola inutile'. #Azzolina 'smontata', Telese applaude… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Azzolina Fratelli d’Italia: lo Stato è pronto a licenziare i precari e la ministra Azzolina acconsente Orizzonte Scuola Scuola nel caos, il corto circuito tra governo e comuni spazza via il “tempo pieno”: in crisi una famiglia su due

Quando venerdì 21 febbraio i bambini e i ragazzi lombardi sono usciti dalle loro classi in un pomeriggio di pieno inverno, nessuno poteva immaginare che non ci sarebbero più rientrati. Da allora, le s ...

Azzolina: scuola riaprir, lavoriamo seguendo principio di prudenza -2-

Roma, 14 lug. (askanews) - "Sar il commissario Arcuri - ha spiegato Azzolina - la cui nomina abbiamo voluto come ministero a gestire il bando di gara sia per i test sierologici che per i banchi. Quest ...

