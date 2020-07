Scuola, Azzolina annuncia “rivoluzione” nelle graduatorie provinciali delle supplenze (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – Al via la nuova procedura, interamente digitalizzata, per la formazione delle graduatorie provinciali per l’assegnazione delle supplenze. I meccanismi in vigore ormai da quasi venti anni vanno dunque in pensione e lasciano spazio ad un nuovo sistema per una più rapida assegnazione delle cattedre che restano vuote dopo le assunzioni in ruolo, a garanzia di un migliore avvio dell’anno scolastico. Lo ha annunciato ieri, con un comunicato stampa, il ministero dell’Istruzione, dopo che Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che dà il via alla nuova procedura (l’ordinanza è disponibile sul sito del ministero con allegate le tabelle di valutazione dei titoli).LE PRINCIPALI NOVITÀ Leggi su dire

CottarelliCPI : La Ministra Azzolina è stata giustamente criticata per aver saltato la coda in aeroporto. Ma, parlando di salti, so… - LegaSalvini : L'ULTIMA IDIOZIA DELLA AZZOLINA: SCUOLA, STUDENTI NON LAUREATI PROF ALLE MATERNE E ALLE ELEMENTAR - s_parisi : Ora Fioramonti attacca Azzolina all'insegna del chi assume di più. Scuola ridotta ad agenzia di collocamento, voto… - FilliMau : RT @CottarelliCPI: La Ministra Azzolina è stata giustamente criticata per aver saltato la coda in aeroporto. Ma, parlando di salti, sono be… - MauroAmbrosiani : RT @CottarelliCPI: La Ministra Azzolina è stata giustamente criticata per aver saltato la coda in aeroporto. Ma, parlando di salti, sono be… -