Sconcerti: “Conte ha toppato di brutto la stagione” (Di martedì 14 luglio 2020) Il giornalista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha rilasciato un’intervista a TMR Radio. Ha commentato la situazione di tensione in casa Inter. Conte può essere messo in discussione a fine stagione? “Sarebbe clamoroso, anche perché licenziarlo costa un pacco di soldi, avendo altri due anni di contratto a 11 milioni netti, una storia da 40-50 milioni. Mi sembra chiaro che il lavoro di quest’anno sia andato bruciato: sia per i risultati, sia perché lo stesso Conte più volte ha sottolineato che questa non è la sua squadra. Non credo avrebbe troppa voglia di continuare così. Penso che Conte questa stagione l’abbia toppata di brutto. Se una classe non rende, la colpa la dai al maestro. Alla fine, rimangono tante polemiche e molti giocatori non valorizzati. Credo che la società ... Leggi su ilnapolista

napolista : Sconcerti: “Conte ha toppato di brutto la stagione” A TMW Radio: “Se una classe non rende, la colpa la dai al maest… - TuttoMercatoWeb : TMW RADIO - Sconcerti: 'Conte quest'anno ha toppato. Tante polemiche e pochi giocatori valorizzati' - napolista : Sconcerti: “E’ un campionato di splendide perdenti” A Tuttomercatoweb. “Lazio e Inter si sono fermate da sole, l’At… - TMW_radio : #Maracanà ?? Mario #Sconcerti: 'Mail di Conte a Zhang? Se vera, sarebbe molto grave. Fossi Zhang, parlerei con Cont… - Mario_sConcerti : @LKinoshi Io credo che Balotelli ci farà soffrire molto la sua fisicità, ma con Cannavaro in difesa potete stare tr… -