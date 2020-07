Schlein: «Stop barriere architettoniche e culturali alla disabilità» (Di martedì 14 luglio 2020) In Emilia-Romagna – come dimostra il Fondo regionale creato ad hoc già da anni – il governo presta particolare attenzione alle condizioni delle categorie più deboli e, in particolar modo, ai disabili. Dalla vicepresidente e assessora con delega al Welfare, Elly Schlein, arriva l’annuncio: 10 milioni di euro verranno impiegati per eliminare tutte le barriere architettoniche sia negli appartamenti che nelle aree comuni dei palazzi abitati da persone con disabilità. Lo scopo è quello di «dare ai cittadini una vita autonoma». LEGGI ANCHE >>> La faccia di Molinari quando Elly Schlein demolisce la Lega in un minuto VIDEO L’Emilia-Romagna e 10 milioni di euro per abbattere le barriere dei disabili Le ... Leggi su giornalettismo

