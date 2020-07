Sbk, Aprilia in gara a Jerez con una wild card (Di martedì 14 luglio 2020) NOALE - A fine luglio, a Jerez de La Frontera, riprenderà la corsa del Mondiale Superbike che, finora, ha disputato un solo round, in Australia. In occasione del Gran Premio iberico, l'Aprilia, a ... Leggi su corrieredellosport

NOALE – A fine luglio, a Jerez de La Frontera, riprenderà la corsa del Mondiale Superbike che, finora, ha disputato un solo round, in Australia. In occasione del Gran Premio iberico, l’Aprilia, a dist ...

SBK, Ponsson in sella all'Aprilia a Jerez

La casa di Noale, nella categoria, ha centrato 52 vittorie, quattro titoli costruttori e tre piloti. Ovviamente la gran parte di questi successi portano la firma di Max Biaggi: il pilota romano ha cen ...

