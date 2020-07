Satrapi racconta la forza di Marie Curie nel film “Radiocative” (Di mercoledì 15 luglio 2020) È stata una donna forte, volitiva, ostinata, geniale, appassionata Marie Curie e la fumettista e regista di "Persepolis" Marjane Satrapi racconta la sua vita in "Radioactive", film disponibile dal 15 luglio sulle principali piattaforme di video on demand. La rivoluzionaria scienziata è interpretata magnificamente dall'attrice britannica Rosamund Pike. Nel film emergono le relazioni appassionate della Curie, i progressi scientifici a cui portarono le sue scoperte, l'amore e la collaborazione con il marito Pierre Curie (Sam Riley) e le sue battaglie come donna che non soccombe di fronte al comune perbenismo.Curie vinse il Nobel per la Fisica nel 1903 con il marito per la scoperta di radio e polonio e quello per la Chimica ... Leggi su ilfogliettone

