Sassuolo-Juventus, Sarri alla vigilia: “Bravo De Zerbi, ha preso la strada dell’Atalanta” (Di martedì 14 luglio 2020) “Al di là dell’entusiasmo che ha il Sassuolo è una delle squadre che ha preso la strada dell’Atalanta e sta dando continuità a un progetto. È una società organizzatissima e ha un allenatore di alto livello, è un’avversaria pericolosa con una qualità offensiva fuori dal normale“. Maurizio Sarri elogia Roberto De Zerbi e il suo Sassuolo alla vigilia di una sfida piuttosto interessante al Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus. I bianconeri per estendere il vantaggio in vetta alla classifica, i neroverdi per proseguire il sogno Europa League. “L’entusiasmo oltre che da parte loro c’è anche ... Leggi su sportface

