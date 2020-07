Sassuolo-Juventus probabili formazioni: fuori Bernardeschi e Bonucci, 4 novità tra i titolari (Di martedì 14 luglio 2020) Sassuolo Juventus probabili formazioni- Archiviato il pareggio contro l’Atalanta, la Juventus è pronta alla sfida contro il Sassuolo, match valido per la 33^ giornata di Serie A. Bianconeri in campo con il solito 4-3-3: Rugani potrebbe prendere il posto di Bonucci al centro della difesa, mentre Danilo agirà sulla destra al posto dello squalificato Cuadrado. Sassuolo Juventus probabili formazioni: fuori anche Bernardeschi? Qualche novità anche a centrocampo, dove Matuidi potrebbe insidiare Rabiot per una maglia da titolare, ma l’ex PSG classe 1995 resta in netto vantaggio. In attacco possibile turno di riposo per ... Leggi su juvedipendenza

AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - juventusfc : Tre ???? Un ???? Nella storia bianconera di #SassuoloJuve Sul nostro sito e sulla nostra app! ??… - JuventusTV : La magica tripletta della Joya ?? 2017: Sassuolo-Juventus 1?-3? Qui ?? - GaProfgio : RT @forumJuventus: Match preview - #SassuoloJuve ?? vittorie Juventus 2?? pareggi 1?? vittoria Sassuolo Ultima vittoria a Reggio Emilia: 1… - andreatakeapill : RT @Fantacalcio: Sassuolo, De Zerbi: 'Contro la Juventus out in tre. Ci saranno diversi cambi' -