Sassuolo-Juventus, probabili formazioni e orario tv (Di martedì 14 luglio 2020) Reggio Emilia, 14 luglio 2020 - Dopo il punto collezionato nelle ultime due uscite contro Milan e Atalanta, la Juventus chiede strada a un Sassuolo invece in gran spolvero e reduce da quattro successi ... Leggi su quotidiano

AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - juventusfc : Tre ???? Un ???? Nella storia bianconera di #SassuoloJuve Sul nostro sito e sulla nostra app! ??… - JuventusTV : La magica tripletta della Joya ?? 2017: Sassuolo-Juventus 1?-3? Qui ?? - junews24com : Pjanic, niente remi in Barça: le ultime su Miralem in vista del Sassuolo - - Fantacalciok : Sassuolo – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -