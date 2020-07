Sassuolo, Djuricic: «Possiamo fare risultato contro la Juventus» (Di martedì 14 luglio 2020) Filip Djuricic, attaccante del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni Filip Djuricic, attaccante del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni: «Europa League? Ci credevo anche prima di questa bella serie positiva, diciamo dal 4-2 con la Roma a inizio febbraio, quando abbiamo dimostrato di poter competere contro avversari più forti di noi». Juventus – «Non penso, però di sicuro Possiamo fare risultato contro la Juve. Stiamo bene e vogliamo tirare fuori il massimo, rispettando la forza dei bianconeri». DE ZERBI – «Lo capiamo meglio, io so cosa vuole e tutti ... Leggi su calcionews24

Filip Djuricic, attaccante del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni: «Europa League? Ci credevo anche prima di questa bella serie positiva, diciamo ...

