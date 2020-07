Sardine, il ritorno. Dal 23 luglio un tour in Italia per fare politica «lontano dalla propaganda» – Il video (Di martedì 14 luglio 2020) «Stanchi che siano altri a raccontarci». Tornano le Sardine e tornano in forma più che mai. Dopo il desiderio di andare in pausa per un po’, e la successiva marcia indietro, gli attivisti del movimento ittico annunciano che dal 23 al 28 luglio saranno in giro per l’Italia con un tour che percorrerà 2000 chilometri dello stivale. L’evento coinvolgerà militanti da Veneto, Marche, Puglia, Basilicata, Toscana e Liguria. La partenza sarà da Casa Matteotti a Fratta Polesine e dal Pride Village di Padova. Per finanziare il giro d’Italia le Sardine mettono in vendita le magliette che pubblicizzano l’evento. «Non è un tour elettorale ma un tour politico», dicono. ... Leggi su open.online

Un «tour politico», preferiscono chiamarlo, piuttosto che «tour elettorale». Comunque lo si voglia chiamare le sardine faranno tappa proprio nelle regioni che andranno al voto in settembre. La nuova i ...

