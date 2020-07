Sardine, fake news anti polizia. Ecco la verità sul video del migrante a terra (Di martedì 14 luglio 2020) Giuseppe De Lorenzo migrante in manette. Le Sardine condividono il video: "Buttato a terra perché senza mascherina". E chiedono l'abolizione dei dl Salvini. Ma la verità è un'altra Mattia Santori lo diceva solo ad aprile: Matteo Salvini "sparge fake news". E invece dopo neppure tre mesi, maldetto karma, a scivolare nella bufala sono proprio i pesciolini da lui fondati. Domenica pomeriggio la pagina social delle 6mila Sardine divulga indignata il video del fermo di un migrante alla stazione Centrale di Milano. Nelle immagini si vedono cinque agenti brutti e cattivi tenere a terra "un ragazzo di colore". Il commento Twitter è caustico: "Forse qualcuno dovrebbe spiegare il ... Leggi su ilgiornale

