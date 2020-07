Sardegna, la Regione esautora il governo dalla pianificazione urbanistica. L’accusa: ‘Attacco a costa e campagne’. Replica: ‘Nuova autonomia sarda’ (Di martedì 14 luglio 2020) Una legge composta da due soli articoli, ma dall’effetto dirompente: la defenestrazione del ministero per i Beni e le Attività culturali dal processo di copianificazione urbanistica della Sardegna, così come previsto dal Piano paesaggistico regionale. Questo prevede la legge 21 del 13 luglio 2020, approvata in consiglio regionale dalla maggioranza di centrodestra a trazione sardo-leghista. All’articolo 1, l’interpretazione autentica del Ppr che di fatto sottrae ogni ruolo al ministero e lascia mano libera alla politica. Ciò significa che i vincoli sulle coste – in particolare oltre i 300 metri dalla battigia – sui beni identitari e sulle campagne saranno decisi dalla sola Regione, esautorando di fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

