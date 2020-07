San Valentino Torio, nuovo caso di coronavirus (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Valentino Torio (Sa) – Un cittadino di San Valentino Torio è risultato positivo al Covid19. È stata l’Asl a darne comunicazione al sindaco Michele Strianese. La persona in questione è totalmente asintomatica e sta bene. È stato disposto per lui e la famiglia l’isolamento domiciliare e domani saranno effettuati i tamponi a tutti i suoi contatti piu’ stretti. “Non creiamo allarmismi ma nello stesso tempo non abbassiamo la guardia. Nei luoghi chiusi indossiamo la mascherina, ed anche in tutti i casi in cui non è possibile mantenere la distanza” ha ribadito il primo cittadino. L'articolo San Valentino Torio, nuovo caso di coronavirus ... Leggi su anteprima24

