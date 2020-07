San Paolo, Barcellona esercita diritto d’acquisto del giovane Gustavo Maia (Di martedì 14 luglio 2020) Il Barcellona nel futuro di Gustavo Maia. Il giovanissimo attaccante del San Paolo comincerà la sua avventura in Spagna dopo il diritto di acquisto del talento del vivaio del ‘tricolor paulista’. Il club di Messi per avere il diritto di prelazione aveva già provveduto a versare un milione di euro a gennaio. Ora ne sono stati versati altri tre e mezzo per l’acquisto definitivo. Fin dal 2018, Maia ha mostrato ottime cose con 30 gol in 36 partite: con le giovanili del San Paolo ha vinto ben sette titoli. Leggi su sportface

