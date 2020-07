Salvini panzer al Senato: basta terrorizzare il Paese, gli italiani vogliono vivere e lavorare (Di martedì 14 luglio 2020) “Continuano gli sbarchi, continuano gli affari. Fratelli d’Italia ribadisce ancora una volta la sua storica proposta per fermare definitivamente il traffico di esseri umani e il business dell’immigrazione clandestina: blocco navale subito. basta perdere tempo”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Il tema degli sbarchi è stato affrontato anche nelle comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza al Senato. Il ministro ha parlato di massimo attenzione per il problema. Gli hanno replicato prima il Senatore Maurizio Gasparri (FI) e poi il leader della Lega Matteo Salvini affrontando i problemi creati dall’emergenza Covid ai quali il governo non ha dato soluzione. Gasparri: basta sbarchi in Sicilia e ... Leggi su secoloditalia

maitre_a_panZer : Top story: @aboubakar_soum: '#Salvini, è sconcertante che un Senatore silenzi, con dei bonghi, il grido di dolore d… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini panzer Caro Salvini, sul MES non si deve trattare Trend-online.com