Salerno, Casalvelino ed Angri: nuovi casi di Covid (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Ci sono due nuovi casi di Covid che riguardano il Comune di Salerno: si tratta di un commerciante che opera nella zona orientale in una nota rivendita di latticini ed una persona entrata in contatto con il barista del Rione Carmine. Mentre il bollettino ufficiale della Regione Campania parla di zero contagi, in riferimento ai casi accertati nella giornata di ieri, il conteggio in provincia di Salerno sale a + 5 per la giornata di oggi. Al nuovo caso nel comune capoluogo si aggiungono, infatti, un positività che riguarda un cittadino residente nel Comune di Casalvelino nel Cilento. In questo caso, l’Asl ha già ricostruito la catena dei contatti, rispetto ai quali sono stati ... Leggi su anteprima24

Sono quattero i nuovi casi di contagio al covid19 nel salernitano. A quelli di San Valentino Torio e Casalvelino si aggiungono un uomo di Salerno ed uno di Angri. I nuovi casi sono tutti emersi dalla ...

