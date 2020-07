Salento: tartaruga marina depone le uova tra gli ombrelloni dei bagnanti (Di martedì 14 luglio 2020) Le tartarughe marine continuano a nidificare sulle spiagge salentine, malgrado queste siano molto frequentate dai bagnanti: l'ultima nidiata in ordine di tempo è avvenuta nelle scorse ore sul litorale di Ugento (Lecce), tra gli ombrelloni dello stabilimento balneare di un resort. Si tratta del quarto nido di tartaruga Caretta caretta segnalato questa estate sulla costa jonica del Salento. Venerdì scorso un'altra tartaruga aveva deposto le uova su una spiaggia poco distante, a Lido Marini, proprio mentre nelle vicinanze si svolgeva una festa. Il nido, come avvenuto per gli altri in precedenza, è stato recintato con una rete per garantire l'integrità delle uova fino alla schiusa prevista tra qualche settimana. Leggi su agi

