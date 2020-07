Salento spiagge, vietato mangiare il panino portato da casa: è caos tra i bagnanti (Di martedì 14 luglio 2020) Note per le acque cristalline e la calorosa accoglienza le spiagge del Salento rischiano di veder rovinata la propria ‘reputazione’ a causa dei divieti imposti dai lidi. Il buon ‘vecchio’ panino portato da casa da consumare sotto l’ombrellone in una calda giornata di mare è stato, infatti, bandito dagli arenili salentini. A tutto vantaggio della ristorazione locale che, dicono, non vada affatto cauta con i prezzi. Non senza polemiche. Come riportato da Leggo.it, sono state diverse le segnalazioni di malcontento nelle ultime settimane. Leuca, Otranto, solo qualche giorno fa il caso più recente a Porto Cesareo. Leggi anche >> Liguria, spiagge prese d’assalto: autostrade in tilt e treni come carri ... Leggi su urbanpost

Anna93718453 : @gustinicchi Vivo nel Salento, le spiagge sono affollatissime, non sono terrorizzata dalla cosa ma neanche particol… - sono_selvatica : @DrSlump76 Sardegna, Salento...spiagge che i Caraibi ci fanno un baffo!! ???? - mOQIl : RT @Cuoresalentino: Voglio vivere la mia vacanza sulle spiagge più belle del Salento. . . . #spiaggia #mare #pugliacity #apuliapromotion #e… - Cuoresalentino : Voglio vivere la mia vacanza sulle spiagge più belle del Salento. . . . #spiaggia #mare #pugliacity… - angelmu42 : Al mare in Salento mi guardano come un alieno e con aria di compatimento. Spiagge, bar, ristoranti affollati come s… -

Ultime Notizie dalla rete : Salento spiagge Punta Prosciutto, una delle più belle spiagge del Salento — L'Indro L'Indro UGENTO - Quarto nido di tartaruga nel Salento: l'area messa in sicurezza

Il personale di una struttura ha visto una tartaruga rientrare in mare dopo aver deposto le uova in spiaggia e ha subito contattato il Centro recupero tartarughe marine del museo di Storia naturale de ...

Un nuovo nido di caretta caretta nel Salento, la tartaruga sceglie Ugento per depositare le uova

commenta la nuova deposizione delle uova da parte di una tartaruga caretta caretta, il quarto in breve tempo, su una spiaggia salentina ... Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento.

Il personale di una struttura ha visto una tartaruga rientrare in mare dopo aver deposto le uova in spiaggia e ha subito contattato il Centro recupero tartarughe marine del museo di Storia naturale de ...commenta la nuova deposizione delle uova da parte di una tartaruga caretta caretta, il quarto in breve tempo, su una spiaggia salentina ... Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento.