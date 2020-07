Sabatini: «Napoli, prendi Osimhen. Lo seguivo un anno fa» (Di martedì 14 luglio 2020) Il dirigente del Bologna Sabatini ha raccontato un retroscena di mercato su Victor Osimhen, obiettivo del Napoli Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del Bologna, ha svelato un retroscena su Victor Osimhen, prossimo al trasferimento al Napoli. «È leggiadro, ha la profondità di corsa, grandi tecniche. Sarebbe un grande acquisto e un mio grande rammarico, l’anno scorso ero tra le sue tracce ma non avevo la forza per acquisirlo, per il Bologna. Era un’operazione incongrua per il Bologna, troppo impegnativa, ma era un giocatore da prendere. Se il Napoli ha chiuso faccio i migliori auguri, è un grande acquisto. Devono prenderlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

