Rudiger sfiora il gol | Giroud lancia il Chelsea | Champions più vicina

I Blues di Lampard battono 1-0 il già retrocesso Norwich grazie al colpo di testa del francese al quarto di recupero del primo tempo. Sfiora il raddoppio l'ex Roma Rudiger ...Il Leicester conferma il proprio periodo negativo e, dopo l’eliminazione in Fa Cup, cade 2-1 in casa dell’Everton, che va a segno con Richarlison e Sigurdsson; alle Foxes non basta Iheanacho. Perde an ...