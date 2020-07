“Romani gente de fogna”. Il sonetto di Beppe Grillo potrebbe essere uno sgambetto alla Raggi (Di martedì 14 luglio 2020) Nell’intento di supportare il sindaco di Roma Virginia Raggi, il cofondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo ha pubblicato sul suo blog un sonetto contro i romani. Porta la firma del poeta Franco Ferrari il sonetto pubblicato dallo storico volto del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo sul suo blog. L’intenzione di Grillo era supportare e confortare … L'articolo “Romani gente de fogna”. Il sonetto di Beppe Grillo potrebbe essere uno sgambetto alla Raggi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

