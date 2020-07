Roma, il dramma della solitudine. Storia di Ettore: nessuno si accorge della sua morte e in seguito nessuno va al suo funerale (Di martedì 14 luglio 2020) ‘Ettore è stato trovato morto, nel suo letto, da solo, invisibile agli occhi di un quartiere intero, con il suo telefono cellulare sul comodino; telefono che si è sempre rifiutato di utilizzare. Il giorno del suo funerale non si è presentato nessuno’. A raccontare la Storia dell’anziano Ettore è la Caritas Diocesi di Roma che l’ha conosciuto il 26 febbraio scorso, poco prima dell’inizio del lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus. ‘Durante quell’incontro ci ringraziò della visita ma ribadì più volte di non avere bisogno di nulla e di essere in grado di cavarsela da solo. Non ci siamo arresi e la settimana successiva l’operatrice ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Anziano muore in casa, nessuno al suo funerale: il dramma della solitudine di Ettore

Roma, il dramma della solitudine. Nessuno si accorge della morte di Ettore Il 10 giugno scorso la tragica scoperta: Ettore è stato trovato morto, da solo, nel suo letto. ‘Il 10 giugno Simona, come di ...

Roma, il dramma della solitudine. Nessuno si accorge della morte di Ettore Il 10 giugno scorso la tragica scoperta: Ettore è stato trovato morto, da solo, nel suo letto. 'Il 10 giugno Simona, come di ...