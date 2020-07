Roma, estradata dalla Spagna l’anarchica Francesca Cerrone: voleva riorganizzare il movimento ed è accusata di atti di terrorismo (Di martedì 14 luglio 2020) È stata estradata in Italia l’anarchica Francesca Cerrone. La donna, 31enne di origini trentine, si trovava in Spagna ed è atterrata in queste ore a Fiumicino. Cerrone era in custodia cautelare in carcere a seguito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma che aveva portato, lo scorso mese, a sette ordini di arresto. Dopo le indagini dei Ros nei confronti dell’organizzazione di cui Cerrone faceva parte e che aveva come base un centro sociale della Capitale, si è scoperto che l’obiettivo del gruppo era quello di riorganizzare il movimento anarchico. Tra le azioni commesse, alcuni attentati incendiari nei confronti della auto del servizio di car-sharing Enjoy, contro una sede ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nell'ambito dell'operazione Bialystok del ROS Carabinieri, si e' chiuso oggi l'iter di esecuzione del mandato di arresto europeo sviluppatosi in Spagna il 12 giugno 2020, nei pressi di Almeria, con l' ...

Nell'ambito dell'operazione Bialystok del ROS Carabinieri, si e' chiuso oggi l'iter di esecuzione del mandato di arresto europeo sviluppatosi in Spagna il 12 giugno 2020, nei pressi di Almeria, con l' ...