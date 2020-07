Roma e Napoli pensano al maxi scambio: nella trattativa tre giocatori! (Di martedì 14 luglio 2020) Roma - Roma e Napoli pensano a un altro maxi scambio dopo quello portato a termine la scorsa estate tra Manolas e Diawara . I due club - come riporta Radio Kiss Kiss - sarebbero in contatto per ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Roma Napoli Roma e Napoli pensano al maxi scambio: nella trattativa tre giocatori! Corriere dello Sport Osimhen al Napoli/ Affare da 81 milioni e Gattuso si riduce l’ingaggio per averlo

Victor Osimhen al Napoli può essere il primo grande colpo di calciomercato azzurro per il prossimo anno. Secondo L’Equipe l’affare sembra a un passo dal diventare ufficiale con Gennaro Ivan Gattuso di ...

Serie A 2019/2020, trentatreesima giornata: Atalanta-Brescia apre le danze

Martedì 14 luglio alle 21,45 il derby lombardo Atalanta-Brescia apre la trentatreesima giornata di Serie A: il 30 novembre 2019 la partita è terminata 3-0 per i nerazzurri, per le rondinelle è una gar ...

