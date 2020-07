Roma, Diawara nel mirino della Premier: tre club hanno chiesto informazioni (Di martedì 14 luglio 2020) Roma - Finalmente la Roma sta ritrovando Amadou Diawara . La ripresa della stagione del centrocampista guineano è stata disastrosa, cominciata con l'assist servito a Gabbiadini per il momentaneo ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Roma, Diawara nel mirino della Premier: tre club hanno chiesto informazioni: Il centrocampista guinano sta tornand… - ilRomanistaweb : #RomaVerona, #Mkhitaryan corre verso un posto da titolare. Diawara può riposare L'armeno ha scontato il turno di s… - JantasOO : I Giornata Serie A 20/21 Roma-Hellas Verona 3-1 Diawara Kolarov Borini Kondogbia MVP: Kondogbia La mediana di colo… - ilRomanistaweb : ?? Giudice sportivo: terza ammonizione per Peres, seconda per Perotti. Nessun giallorosso squalificato per la parti… - gizzo97 : RT @grecben: Qui un buon dato sul coinvolgimento e l'attenzione nelle zone centrali del campo. #Diawara e #Veretout hanno un'altissima perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Diawara Roma, Diawara nel mirino della Premier: tre club hanno chiesto informazioni Corriere dello Sport Roma-Verona, Mkhitaryan corre verso un posto da titolare. Diawara può riposare

Mattinata di lavoro ieri a Trigoria, dove i giocatori scesi in campo a Brescia si sono dedicati alla consueta seduta di scarico, fra palestra e campo. Allenamento che è tornato oggi al consueto orario ...

Milik-Under, lo scambio con la Roma è possibile. Il Napoli valuta altri due nomi

Dopo il doppio affare dello scorso anno tra Napoli e Roma, come Diawara passato ai giallorossi e Manolas in maglia azzurra, potrebbe aprirsi un altro scenario percorribile per i due club. Secondo il p ...

Mattinata di lavoro ieri a Trigoria, dove i giocatori scesi in campo a Brescia si sono dedicati alla consueta seduta di scarico, fra palestra e campo. Allenamento che è tornato oggi al consueto orario ...Dopo il doppio affare dello scorso anno tra Napoli e Roma, come Diawara passato ai giallorossi e Manolas in maglia azzurra, potrebbe aprirsi un altro scenario percorribile per i due club. Secondo il p ...