Rocket Arena, lo shooter di EA è disponibile da oggi su PC, Xbox One e PlayStation 4 (Di martedì 14 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Electronic Arts, insieme allo studio Final Strike Games, ha annunciato che Rocket Arena, un esplosivo sparatutto 3v3 in cui i missili hanno il controllo su tutto, è ora disponibile con supporto cross-play su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam. Con una scelta di 10 eroi, stili di gioco personalizzabili e un'azione altamente competitiva, Rocket Arena offre combattimenti frenetici viscerali che infrangono le convenzioni del genere e si differenzia rispetto a qualsiasi altro titolo della categoria."Il nostro gioco è un unico e autentico hero shooter, diverso da qualsiasi cosa i giocatori abbiano provato prima. All'apparenza, il combattimento è divertente e frenetico, ma dietro le quinte ... Leggi su eurogamer

