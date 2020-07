Roberto Ippolito con “Delitto Neruda” inaugura “Salerno Letteratura” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – È la storia mai raccontata della morte del poeta Pablo Neruda. Finora non conosciuta ma tutta tragicamente reale: è quella che Roberto Ippolito ricostruisce dettaglio per dettaglio, pagina dopo pagina, con il libro “Delitto Neruda”, pubblicato da Chiarelettere. Con il quale inaugura l’ottava edizione di “Salerno Letteratura”: lo scrittore conversa con la giornalista Monica Trotta sabato 18 luglio 2020 alle 18.15 nella Corte interna della Guardia di finanza, via Duomo 21, all’aperto con il distanziamento sociale e le misure anti-Covid. Obiettivo, dunque, la verità con l’incontro di apertura del festival. Una verità, quella della fine di Neruda, incredibilmente ostacolata ancora oggi. La scelta di dare il via con il libro ... Leggi su anteprima24

