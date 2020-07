Rivoli, ingresso al museo Casa del Conte Verde gratuito per chi fa shopping in città (Di martedì 14 luglio 2020) Un’estate all’insegna della cultura, dello sport e del divertimento a Rivoli. Dove l’elenco di attività e proposte artistiche e culturali offerte dall’amministrazione per chi passa l’estate in città è davvero ampia. Con l’obiettivo di creare anche una vera e propria sinergia tra tutti i protagonisti del territorio. In questa direzione va la delibera presentata dal vicesindaco Laura Adduce riguardante la possibilità di ingressi gratuiti alla Casa del Conte Verde. Riaperta lo scorso 5 giugno per il mese di luglio è stato stabilito l’orario prolungato per il venerdì e sabato fino alle 22, quando anche i negozi cittadini saranno aperti fino a sera. E chi acquisterà in uno degli esercizi commerciali di ... Leggi su nuovasocieta

Ingressi contingentati, norme comportamentali di sicurezza per il pubblico e il personale, nonostante questo molti musei a partire dallo scorso 19 maggio hanno aperto le sale ai visitatori. Come si so ...

Rivoli e Buttigliera Alta: il ricco programma estivo di escursioni, e-bike e visite in cascina

Vivere la città, trascorrere del tempo all’aria aperta, provare mezzi di trasporto alternativi, scoprire le bellezze del territorio. Il Consorzio TurismOvest, in collaborazione con i Comuni di Rivoli ...

