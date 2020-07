Ritrovato il corpo senza vita di Naya Rivera, stella di Glee. È morta per salvare il figlio di 4 anni (Di martedì 14 luglio 2020) morta Naya Marie Rivera, stella della serie televisiva Glee. Era al lago Piru insieme con suo figlio. Si era tuffata in acqua e non è riemersa. È stato Ritrovato il corpo senza vita di Naya Marie Rivera, attrice e cantante venuta alla ribalta per la sua partecipazione alla serie televisiva Glee. La donna risultava scomparsa dall’8 luglio. Le ricerche erano iniziate dopo il ritrovamento di un bambino di quattro anni da solo su una barca a noleggio. Solo in un secondo momento è emerso che si trattava del figlio dell’attrice e cantante americana. Scomparsa Naya Marie ... Leggi su newsmondo

