Ritrovato il corpo senza vita di Naya Rivera, morta per salvare il figlio (Di martedì 14 luglio 2020) Alla fine è arrivato il tragico epilogo: il corpo senza vita di Naya Rivera è stato trovato nelle acque del lago Piru. E Bill Ayub, sceriffo della contea di Ventura, annunciando il ritrovamento del cadavere in una breve conferenza stampa ha frattanto raccontato che la Rivera sarebbe morta per salvare il figlio: “Lui e Naya hanno nuotato insieme nel lago. Il bambino ha raccontato che Naya lo ha aiutato a risalire sulla barca. Ha detto agli investigatori di essersi voltato e di averla vista sparire sotto la superficie dell’acqua”. “Riteniamo abbia dato fondo a tutte le sue forze per spingere il figlio sulla barca, ma non ha avuto forza per ... Leggi su nonsolo.tv

poliziadistato : La #PoliziadiStato di Matera ha arrestato il presunto responsabile dell’omicidio del novantunenne avvenuto a inizi… - fanpage : Ultim'ora Ritrovato il corpo senza vita di #NayaRivera - vogue_italia : Ritrovato il corpo dell'attrice scomparsa venerdì ??. È l'ultimo incidente di una lunga serie per il cast di Glee - xseventeenx : Perché non dare quell'informazione, a mio avviso, fondamentale? Forse perché quegli sciacalli avevano già preparato… - MiAlmaMartina : RT @femmefleurie: Il corpo di Naya ritrovato lo stesso giorno dalla morte di Cory e sinceramente io ho i brividi -