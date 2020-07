Ritrovato il corpo senza vita di Naya Rivera. É morta per salvare il figlio (Di martedì 14 luglio 2020) Carlo Lanna É stato confermata la morte di Naya Rivera, attrice di "Glee", dopo la scomparsa di tre giorni fa nel Lago Piru. Non si tratterebbe però di un suicidio In molti hanno sperato che la vicenda si potesse risolvere in maniera diversa, ma invece, così non è stato. Come hanno riportato diversi tabloid americani, nel corso del tardo pomeriggio del 13 luglio (ora locale), è stato Ritrovato il corpo senza vita di Naya Rivera. L’attrice di 33 anni nota per essere apparsa in "Glee", "Devious Maids" e in "Step Up", lascia un figlio di 4 anni e molti fan con il cuore spezzato. Era scomparsa lo scorso mercoledì durante una gita in barca al lago Piru, in California. Nonostante ... Leggi su ilgiornale

poliziadistato : La #PoliziadiStato di Matera ha arrestato il presunto responsabile dell’omicidio del novantunenne avvenuto a inizi… - fanpage : Ultim'ora Ritrovato il corpo senza vita di #NayaRivera - vogue_italia : Ritrovato il corpo dell'attrice scomparsa venerdì ??. È l'ultimo incidente di una lunga serie per il cast di Glee - VittoriaDiolait : RT @femmefleurie: Il corpo di Naya ritrovato lo stesso giorno dalla morte di Cory e sinceramente io ho i brividi - Bright_Star06 : RT @diaridicinema: Buongiorno, come tutti avevano ipotizzato, è stato svelato che il corpo ritrovato nel lago Piru è proprio quello di #Nay… -