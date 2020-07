Ritorna in aula il Consiglio Regionale. Allasia: “Regione protagonista da 50 anni, ora completare autonomia” (Di martedì 14 luglio 2020) E’ il primo Consiglio in aula post Covid-19. Dopo mesi di sedute via web Palazzo Lascaris riaccoglie consiglieri e giunta nel rispetto delle norme sanitarie e del distanziamento. In apertura dei lavori il presidente del Consiglio Stefano Allasia ha ricordato l’anniversario dei 50 anni dalla fondazione della Regione Piemonte, costituita il 13 luglio 1970. “Quella di ieri è stata una data importante per la vita della nostra comunità Regionale. Cinquant’anni fa, nel pomeriggio del 13 luglio 1970, si riuniva per la prima volta il Consiglio Regionale del Piemonte nell’aula del Consiglio Provinciale di Torino, a Palazzo delle Segreterie. ... Leggi su nuovasocieta

MONREALE, 14 luglio – Come ormai noto, la regola principale per il ritorno in classe a settembre è quella del mantenimento del distanziamento fisico quale misura di prevenzione di primaria rilevanza.

Ritorno a scuola: per ristrutturare i 40 mila edifici servirebbero 200 miliardi di euro

Il ritorno a scuola passa anche per la ristrutturazione degli edifici scolastici, punto fondamentale per la ripresa a settembre. Secondo i dati forniti dall’ex ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramo ...

