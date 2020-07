Risultati Serie A 33ª giornata: l’Atalanta chiude il primo set, la classifica (Di martedì 14 luglio 2020) Risultati Serie A – Nemmeno il tempo di finire che inizia una nuova giornata di Serie A, la 33ª. Ad aprirla è Atalanta-Brescia. Mercoledì il grosso del turno: la Juventus è ospite del Sassuolo, la Lazio va a Udine, la Roma sfida il Verona. Si chiude giovedì con il delicatissimo scontro salvezza Torino-Genoa e l’Inter in casa della SPAL. Di seguito il programma completo e la classifica. Martedì 14 luglio ore 21,45 Atalanta-Brescia 6-1 (2′ Pasalic, 7′ Torregrossa, 25′ de Roon, 28′ Malinovskyi, 30′ Duvan Zapata, 55′ Pasalic, 59′ Pasalic) Mercoledì 15 luglio ore 19,30 Bologna-Napoli Milan-Parma Sampdoria-Cagliari ore ... Leggi su calcioweb.eu

