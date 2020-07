Riparte la Guardia medica turistica per l'estate, ma chiudono 4 sedi in Gallura (Di martedì 14 luglio 2020) 079/678464 , Visited 133 times, 160 visits today, Notizie Simili: Gli appuntamenti con l'anagrafe canina nel mese di… Gli sportivi olbiesi, gli "atleti da coronavirus" e… Gli ambulatori della Gallura ... Leggi su galluraoggi

HuffPostItalia : 'Non possiamo abbassare la guardia'. Speranza riparte da 3 regole chiave anti-Covid - BrigidiAgostino : RT @HuffPostItalia: 'Non possiamo abbassare la guardia'. Speranza riparte da 3 regole chiave anti-Covid - tittimaestra : RT @HuffPostItalia: 'Non possiamo abbassare la guardia'. Speranza riparte da 3 regole chiave anti-Covid - tinas48 : RT @HuffPostItalia: 'Non possiamo abbassare la guardia'. Speranza riparte da 3 regole chiave anti-Covid - dieffepi : RT @HuffPostItalia: 'Non possiamo abbassare la guardia'. Speranza riparte da 3 regole chiave anti-Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Riparte Guardia "Non possiamo abbassare la guardia". Speranza riparte da 3 regole chiave anti-Covid L'HuffPost Attenti ai nuovi casi di Covid che arrivano dall'estero, dice Fontana

AGI - "Noi continueremo con la massima determinazione così come con la massima determinazione abbiamo combattuto e stiamo combattendo il virus perché in questi giorni bisogna porre attenzione. I numer ...

Sport di squadra ancora banditi. Brasini: speriamo nelle prossime settimane

Calcetto, pallavolo, basket, beach volley sono ormai ripartiti in molte Regioni d’Italia ma in Emilia Romagna ancora risultano off limits. “Speriamo che almeno per la seconda parte di questa strana es ...

AGI - "Noi continueremo con la massima determinazione così come con la massima determinazione abbiamo combattuto e stiamo combattendo il virus perché in questi giorni bisogna porre attenzione. I numer ...Calcetto, pallavolo, basket, beach volley sono ormai ripartiti in molte Regioni d’Italia ma in Emilia Romagna ancora risultano off limits. “Speriamo che almeno per la seconda parte di questa strana es ...