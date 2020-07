Rigori Juventus, Bergonzi: “Ci sono tutti, Giacomelli ottimo” (Di martedì 14 luglio 2020) Rigori Juventus – L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato degli episodi che hanno caratterizzato il match della squadra di Maurizio Sari contro l’Atalanta e dell’arbitraggio di Giacomelli. Nonostante le innumerevoli polemiche, l’ex fischietto, tramite un’intervista riportata da TMW Rafio, ritiene che sia stato giusto assegnare i due penalty e che la direzione arbitrale sia stata ottima. Rigori Juventus: le parole di Bergonzi «I due Rigori per la Juve sono netti, l’arbitraggio di Giacomelli è stato a mio avviso ottimo. La regola sui falli di mano? Gli arbitri devono dare il giusto valore al fallo di mano. È chiaro che il braccio non deve essere largo, ma il ... Leggi su juvedipendenza

