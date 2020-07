Rifiuta di mettersi la mascherina, 37enne muore a causa del Coronavirus (Di martedì 14 luglio 2020) muore negli Stati Uniti Richard Rose, ex veterano americano di 37 anni: dopo essersi sempre Rifiutato di comprare e indossare la mascherina, è morto a causa delle complicanze da Coronavirus. Un veterano dell’esercito dell’Ohio, lo stesso che ha Rifiutato di indossare la mascherina perché non credeva alla gravità pandemia, è morto il 4 luglio a … L'articolo Rifiuta di mettersi la mascherina, 37enne muore a causa del Coronavirus proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

crociangelini : @meteorologo777 Oggi da Feltrinelli un tipo rifiuta di mettersi la mascherina. Viene invitato ad uscire. Protesta.… - jodis53 : @AntoVitiello Ce ne faremo una ragione se Maldini rifiuta. Certo non può mettersi all'altezza di Zanetti e Nedved.… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuta mettersi Rifiuta di mettersi la mascherina, 37enne muore a causa del Coronavirus MeteoWeek Legambiente Scicli Kiafura insieme al Comitato di quartiere Bruca FOTO

Scicli - Alle ore 9 di domenica 12 luglio, nell’ambito del ciclo di pulizie del litorale “Puliamo il mondo Summer edition” i volontari di Legambiente Scicli “Kiafura” e del Comitato “Bruca” si sono da ...

Ex Onpi usata come centrale di stoccaggio rifiuti, Sunia: “Condanniamo ogni atto illegale"

13:39Coldiretti: "Lo scirocco di maggio ha provocato una riduzione di olive in Sicilia" 13:39Ex Onpi usata come centrale di stoccaggio rifiuti, Sunia: “Condanniamo ogni atto illegale" 13:38Il principe ...

Scicli - Alle ore 9 di domenica 12 luglio, nell’ambito del ciclo di pulizie del litorale “Puliamo il mondo Summer edition” i volontari di Legambiente Scicli “Kiafura” e del Comitato “Bruca” si sono da ...13:39Coldiretti: "Lo scirocco di maggio ha provocato una riduzione di olive in Sicilia" 13:39Ex Onpi usata come centrale di stoccaggio rifiuti, Sunia: “Condanniamo ogni atto illegale" 13:38Il principe ...