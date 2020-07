Ricordare le foibe imperativo politico (Di martedì 14 luglio 2020) La tragedia delle foibe, gli inghiottitoi carsici dove furono gettate migliaia di vittime (spesso ancora vive), simbolo dell’odio e della barbarie sanguinaria che caratterizzò il dopoguerra nell’Adriatico Orientale, ha rivelato la natura repressiva e totalitaria del regime di Tito, in ... Leggi su ecodibergamo

luigidimaio : Oggi col Presidente Mattarella a Trieste per ricordare la tragedia delle foibe, che causò la morte di migliaia di i… - IrisPezzali : Bisogna ricordare per intero, non a metà. #foibe #basovizza - DimezzatiS : RT @luigidimaio: Oggi col Presidente Mattarella a Trieste per ricordare la tragedia delle foibe, che causò la morte di migliaia di innocent… - Giancar70336148 : RT @luigidimaio: Oggi col Presidente Mattarella a Trieste per ricordare la tragedia delle foibe, che causò la morte di migliaia di innocent… - Giovann63074698 : RT @luigidimaio: Oggi col Presidente Mattarella a Trieste per ricordare la tragedia delle foibe, che causò la morte di migliaia di innocent… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordare foibe Ricordare le foibe imperativo politico - EcoDiBergamo.it - L'Editoriale, Bergamo L'Eco di Bergamo Ricordare le foibe imperativo politico

La tragedia delle foibe, gli inghiottitoi carsici dove furono gettate migliaia di vittime (spesso ancora vive), simbolo dell’odio e della barbarie sanguinaria che caratterizzò il dopoguerra nell’Adria ...

Foibe, quel gesto storico: mano nella mano a Basovizza

È un evento senza precedenti quello che si sta consumando in queste ore a Trieste. È la prima volta nella storia del confine orientale che un presidente sloveno rende omaggio alle vittime del comunism ...

La tragedia delle foibe, gli inghiottitoi carsici dove furono gettate migliaia di vittime (spesso ancora vive), simbolo dell’odio e della barbarie sanguinaria che caratterizzò il dopoguerra nell’Adria ...È un evento senza precedenti quello che si sta consumando in queste ore a Trieste. È la prima volta nella storia del confine orientale che un presidente sloveno rende omaggio alle vittime del comunism ...